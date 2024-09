O retorno surpreendente do Clã Otsutsuki em Boruto Ilustrador comentou sobre o processo de definir os vilões do mangá O post Boruto | Artista do mangá explica o retorno do Clã Otsutsuki... O Vício|Do R7 03/09/2024 - 20h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 20h41 ) ‌



Recentemente, o artista do mangá de Boruto, Mikio Ikemoto, compartilhou detalhes intrigantes sobre o retorno do Clã Otsutsuki, um dos elementos mais enigmáticos da série. Em uma entrevista, ele explicou como a narrativa se desenvolve e a importância desse clã na história atual do anime e mangá.

‌



