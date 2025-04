One Piece: 10 Fatos sobre Tony Tony Chopper Tony Tony Chopper é uma rena da Ilha Drum que ganhou características humanoides com a Hito Hito no Mi (Fruta do Humano) O post One... O Vício|Do R7 18/04/2025 - 09h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 09h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chopper de One Piece

Tony Tony Chopper é uma rena da Ilha Drum que ganhou características humanoides com a Hito Hito no Mi (Fruta do Humano). Ainda jovem, ele se tornou um médico promissor e capaz de diagnosticar doenças mortais em poucos minutos. O bando do Chapéu de Palha se recuperou de várias batalhas intensas graças aos cuidados de seu médico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e descubra mais curiosidades sobre Chopper!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Demon Slayer: Kanae Kocho era uma Hashira?

Frieren ganha crossover com Detetive Conan em nova arte

Diários de uma Apotecária | Episódio 15 da 2ª temporada ganha prévia