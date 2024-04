One Piece: A emocionante batalha de Luffy e Lucci em novo cartaz One Piece celebra a emocionante batalha entre Luffy e Lucci com um novo cartaz que promete reacender a paixão dos fãs pela saga....

Alto contraste

A+

A-

One Piece 1100

One Piece celebra a emocionante batalha entre Luffy e Lucci com um novo cartaz que promete reacender a paixão dos fãs pela saga. A imagem revela um momento icônico do confronto, trazendo à tona toda a intensidade e ação presentes nesse momento marcante da história. Os detalhes do cartaz prometem despertar a nostalgia nos fãs mais dedicados da série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• One Piece celebra batalha de Luffy e Lucci com novo cartaz

• JoJoLands traz referência a Barack Obama

• SPY x Family Código: Branco tem cena pós-créditos?



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.