One Piece: A Série | Eiichiro Oda visita a produção da 2ª temporada e publica mensagem

One Piece: A Série

O criador de One Piece, Eiichiro Oda, visitou o set de filmagens da 2ª temporada da série live-action na Cidade do Cabo, capital da África do Sul, durante o hiato do mangá em outubro. Agora, a Netflix compartilhou uma mensagem do mangaká para os fãs e fotos da visita.

