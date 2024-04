 One Piece | Atores querem que Danny DeVito se junte ao elenco

Alto contraste

Recentemente, os atores de One Piece expressaram seu desejo de ter um novo membro no elenco: Danny DeVito. A série de anime e mangá já conta com uma legião de fãs ao redor do mundo, e os atores acreditam que a adição de DeVito traria ainda mais sucesso à produção.

