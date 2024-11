One Piece celebra aniversário de Zoro com arte especial One Piece celebra aniversário de Zoro com arte especial O Vício|Do R7 12/11/2024 - 17h31 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h31 ) twitter

One Piece Zoro Aniversário

Ontem, dia 11 de novembro, foi aniversário de Zoro, o espadachim do Bando do Chapéu de Palha do mangá e anime One Piece. E, para celebrar, a Toei Animation liberou uma arte especial do personagem, acompanhada de uma mensagem de felicitações:

