One Piece | Como funciona o Haki? Quais suas variações?

Haki é um poder que se baseia no conceito de energia espiritual e força de vontade. Existem três tipos de Haki em One Piece: o Haki da Observação (Kenbunshoku), do Armamento (Busoshoku) e do Rei (Haoshoku). O Haki é um ótimo recurso para combater os usuários de Akuma do Mi pela sua capacidade de conter os poderes de uma fruta.

Para entender mais sobre esse fascinante poder e suas variações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

