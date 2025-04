One Piece | Como o arco de Egghead pode melhorar o anime? O anime de One Piece retornará neste mês para adaptar a parte 2 do arco de Egghead após um hiato de seis meses. O post One Piece |... O Vício|Do R7 04/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 09h26 ) twitter

O anime de One Piece retornará neste mês para adaptar a parte 2 do arco de Egghead após um hiato de seis meses. A evolução que o anime teve nos últimos anos foi impressionante, e nunca houve um hiato tão longo em toda sua história. A Toei Animation usou esse tempo para renovar sua qualidade de animação e outros aspectos relacionados à sua produção.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre as mudanças e expectativas do arco de Egghead, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

