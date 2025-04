One Piece divulga destaca confronto entre Luffy e Kizaru em prévia do Episódio 1.127 Novo episódio estreia na Crunchyroll neste domingo (27) com áudio original e legendas O post One Piece divulga destaca confronto entre... O Vício|Do R7 21/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 21/04/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O canal oficial de One Piece no YouTube divulgou a prévia do Episódio 1.127, intitulado "Luffy vs. Kizaru! Uma Batalha Caleidoscópica Voraz!".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

The Rising of the Shield Hero | 4ª temporada ganha trailer

Yu-Gi-Oh! | Nova série de curtas é lançada

Kagurabachi revela capa do Volume 7