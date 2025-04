One Piece divulga prévia do Episódio 1.126 Novo episódio estreia na Crunchyroll neste domingo (20) com áudio original e legendas O post One Piece divulga prévia do Episódio 1... O Vício|Do R7 14/04/2025 - 10h27 (Atualizado em 14/04/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O canal oficial de One Piece no YouTube divulgou a prévia do Episódio 1.126, intitulado "Desespero Iminente! A Deprimente Missão do Almirante Kizaru!".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades do universo de One Piece!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Lycoris Recoil | Diretor confirma que sequência do anime está em produção

One Piece | Quem são os Shichibukai?

Attack on Titan | Produtor planeja novos filmes da franquia