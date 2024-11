One Piece faz pausa e retorna em novembro Após lançamento do Capítulo 1.130, obra retorna em 10 de novembro O post One Piece | Mangá terá hiato de 2 semanas apareceu primeiro... O Vício|Do R7 14/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 14/10/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após o lançamento do Capítulo 1.130 de One Piece no próximo domingo (20), o mangá terá hiato de duas semanas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• One Piece | Mangá terá hiato de 2 semanas

• Quanto é o poder do Kaioshin em Dragon Ball?

• One Piece exibirá “versão aprimorada” do Arco da Ilha dos Homens-Peixe



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.