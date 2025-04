One Piece foi o mangá mais vendido em março de 2025 SPY x FAMILY e Frieren e a Jornada Para o Além completam o pódio O post One Piece foi o mangá mais vendido em março de 2025 apareceu... O Vício|Do R7 11/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h46 ) twitter

One Piece foi o mangá mais vendido no Japão durante o mês de março de 2025, de acordo com o último ranking mensal da Oricon.

