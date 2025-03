One Piece in Love | Spin-off ganhará curtas em anime Série de curtas será lançada em abril, antes do retorno do anime O post One Piece in Love | Spin-off ganhará curtas em anime apareceu... O Vício|Do R7 22/03/2025 - 11h45 (Atualizado em 22/03/2025 - 11h45 ) twitter

Neste sábado (22), durante o painel de One Piece no AnimeJapan 2025, foi anunciado que o spin-off One Piece in Love (Koisuru One Piece) ganhará adaptação em uma série de curtas em anime.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa nova adaptação! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

