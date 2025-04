One Piece mostra poder de Kizaru em nova batalha One Piece está de volta à ação com a segunda metade do arco de Egghead e o mais novo episódio focou em mostrar o poder de Kizaru O... O Vício|Do R7 13/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 13/04/2025 - 20h06 ) twitter

One Piece está de volta à ação com a segunda metade do arco de Egghead e o mais novo episódio focou em mostrar o poder de Kizaru. O anime voltou de um hiato de 6 meses e já está impressionando os fãs com a qualidade da animação, algo que pode ser percebido no vídeo abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes

