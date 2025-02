One Piece | Netflix revela imagem da 2ª temporada e anuncia fim das filmagens Nova temporada deve chegar apenas em 2026 O post One Piece | Netflix revela imagem da 2ª temporada e anuncia fim das filmagens apareceu... O Vício|Do R7 04/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h47 ) twitter

A Netflix divulgou a primeira imagem da 2ª temporada de One Piece: A Série juntamente com o anúncio do fim das filmagens.

