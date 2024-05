O Vício |Do R7

One Piece: Novo vídeo promocional destaca Luffy One Piece ganha novo vídeo promocional focado em Luffy. O anime continua conquistando fãs ao redor do mundo com suas aventuras emocionantes...

Alto contraste

A+

A-

One Piece ganha novo vídeo promocional focado em Luffy. O anime continua conquistando fãs ao redor do mundo com suas aventuras emocionantes e personagens cativantes. Neste novo vídeo, podemos ver Luffy em ação, mostrando toda a sua determinação e coragem para alcançar seus objetivos. A cada novo material promocional, a expectativa dos fãs aumenta para os próximos episódios e reviravoltas na história.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• One Piece ganha novo vídeo promocional focado em Luffy

• My Hero Academia: You’re Next divulga visual do vilão Dark Might

• Blue Period | Filme live-action ganha novo trailer



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.