One Piece | Quem são os Shichibukai? Os Shichibukai (Sete Lordes do Mar) são um seleto grupo de piratas em One Piece que firmaram um acordo de imunidade com o Governo Mundial... O Vício|Do R7 14/04/2025 - 09h25 (Atualizado em 14/04/2025 - 09h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os Shichibukai (Sete Lordes do Mar) são um seleto grupo de piratas em One Piece que firmaram um acordo de imunidade com o Governo Mundial. Se esses piratas oferecerem seus serviços ao governo, eles têm a liberdade de cometer crimes. O acordo deles garante imunidade até mesmo contra os oficiais da Marinha.

Para saber mais sobre esses intrigantes personagens e suas histórias, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Attack on Titan | Produtor planeja novos filmes da franquia

One Piece | Mudança em exibição beneficiou audiência do anime

Black Clover dá novo update sobre seu retorno