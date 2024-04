One Piece surpreende fãs com mudança de gênero de Law em episódio inédito

O anime de One Piece acaba de deixar os fãs de queixo caído com uma reviravolta surpreendente. No mais recente episódio da série, o personagem Law passou por uma inesperada mudança de gênero, que está dando o que falar entre os fãs.

Quer saber mais sobre essa incrível transformação? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício e descubra todos os detalhes dessa surpreendente reviravolta!

