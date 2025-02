One Piece | Tudo sobre o Século Perdido Uma das melhores coisas de One Piece são os enigmas que Eiichiro Oda deixa para cada um interpretar do seu próprio ponto de vista O... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 09h47 (Atualizado em 05/02/2025 - 09h47 ) twitter

Uma das melhores coisas de One Piece são os enigmas que Eiichiro Oda deixa para cada um interpretar do seu próprio ponto de vista. O Século Perdido é um dos maiores mistérios da obra, e os fãs já fizeram inúmeras teorias para tentar responder suas dúvidas. O que aconteceu no passado? Quem é Joy Boy? Como o mundo mudou? O anseio por respostas aumenta cada vez mais.

Para descobrir todos os segredos do Século Perdido, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

