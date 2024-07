One Piece | Versão feminina de Luffy ganha colecionável Uma nova versão feminina do personagem Luffy, do anime One Piece, ganhou um colecionável que está dando o que falar entre os fãs... O Vício|Do R7 23/07/2024 - 20h54 (Atualizado em 23/07/2024 - 20h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma nova versão feminina do personagem Luffy, do anime One Piece, ganhou um colecionável que está dando o que falar entre os fãs. A representação da personagem em uma versão feminina trouxe um novo olhar para o icônico protagonista da série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• One Piece | Versão feminina de Luffy ganha colecionável

• My Hero Academia | Criador comenta sobre a reta final do mangá

• Crossover de Naruto x Tartarugas Ninja recebe visuais inéditos