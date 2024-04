Orçamento de One Piece: A Série revela presença do Going Merry no set da 2ª temporada

Alto contraste

A+

A-

Orçamento de One Piece Orçamento de One Piece (O Vício - Animes)

No set da 2ª temporada de One Piece, uma presença marcante foi notada: o Going Merry, o icônico navio dos Piratas do Chapéu de Palha, que desperta a nostalgia dos fãs da série. Essa aparição promete trazer ainda mais emoção e conexão com a história original, deixando os espectadores ansiosos para ver como o navio será incorporado na trama.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• One Piece: A Série | Going Merry é visto no set da 2ª temporada

• Demo de SAND LAND está disponível

• Criador de Chainsaw Man recomenda novo mangá

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.