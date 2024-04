Os filmes de Haikyuu vão cortar conteúdo do mangá?

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Segundo informações divulgadas pelo site Animes & Mangás - O Vício, os filmes de Haikyuu, uma das séries de animação japonesa mais populares da atualidade, vão cortar conteúdo do mangá original. Os fãs da obra estão ansiosos para saber como essas adaptações cinematográficas irão lidar com as histórias e personagens que tanto amam.

Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício e descubra quais serão as mudanças nos filmes de Haikyuu!

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• 10 fatos sobre Vegeta, o Príncipe dos Saiyajins

• Os filmes de Haikyuu vão cortar conteúdo do mangá?

• Mushoku Tensei – Quest of Memories | Jogo ganha data de lançamento

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.