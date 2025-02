Oshi no Ko ganha visual oficial e previsão para a 3ª temporada Anime está disponível no Crunchyroll O post Oshi no Ko ganha visual oficial e previsão para a 3ª temporada apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 02/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 02/02/2025 - 09h26 ) twitter

Visual de Oshi no Ko

Produzida pelo estúdio Doga Kobo (Shikimori's Not Just a Cutie), a adaptação em anime de Oshi no Ko retornará com a terceira temporada em 2026, sem data definida por enquanto.

