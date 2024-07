O Vício |Do R7

Oshi no Ko revela novidades imperdíveis da 2ª temporada

O anime "Oshi no Ko" divulgou recentemente a abertura e encerramento da aguardada 2ª temporada, trazendo novidades imperdíveis para os fãs. Além disso, a série promete surpreender com reviravoltas emocionantes e momentos intensos. Acompanhe as novidades e prepare-se para mais uma temporada cheia de emoções e mistérios.

