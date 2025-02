Pokémon | Anime focado em Dragonite é lançado no YouTube Animação especial produzida pelo estúdio CoMix Wave Films (Your Name) possui 14 minutos de duração O post Pokémon | Anime focado em... O Vício|Do R7 26/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h27 ) twitter

O canal oficial de Pokémon no YouTube disponibilizou o anime Kairyū to Yūbinya-san (Dragonite e a Carteira) com áudio original em japonês.

Para saber mais sobre essa nova animação e suas curiosidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

