Pokémon Horizontes revela nova Pokébola que pode ter conexão com Legends Z-A
O Vício|Do R7 01/12/2024 - 17h48 (Atualizado em 01/12/2024 - 17h48 )

Nova Pokébola Pokémon Horizontes

O anime Pokémon Horizontes revelou um novo tipo de Pokébola e os fãs já teorizam que este item possui alguma ligação com Pokémon Legends: Z-A. Acontece que o design do item é bem diferente e parece servir como algum tipo de preview do que vem por aí:

