Presidente do Studio Ghibli revela detalhes sobre novo filme em entrevista exclusiva No aguardado novo filme do Studio Ghibli, o presidente da renomada produtora de animações japonesas compartilhou detalhes exclusivos... O Vício|Do R7 19/07/2024 - 20h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 20h03 ) ‌



No aguardado novo filme do Studio Ghibli, o presidente da renomada produtora de animações japonesas compartilhou detalhes exclusivos durante uma entrevista recente. A expectativa dos fãs só aumenta com as revelações feitas, prometendo uma obra que promete emocionar e encantar o público.

