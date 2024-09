Prévia emocionante do novo episódio de One Piece é revelada Destacando Rei Cobra e Sabo O post One Piece divulga prévia do Episódio 1.119 apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 09/09/2024 - 22h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 22h00 ) ‌



O canal oficial de One Piece no YouTube divulgou a prévia do Episódio 1.119, intitulado "A Mensagem Incumbida! A Determinação de do Rei Cobra!".

