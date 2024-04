Problemas nos bastidores de Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man: Revelações do artista do MAPPA O artista do MAPPA revelou recentemente alguns problemas de bastidores envolvendo as produções de Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man....

Alto contraste

A+

A-

O artista do MAPPA revelou recentemente alguns problemas de bastidores envolvendo as produções de Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Essas revelações têm gerado discussões entre os fãs e a comunidade do anime, trazendo à tona questões sobre os desafios enfrentados durante a criação dessas aclamadas séries.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Artista do MAPPA revela problemas de bastidores em Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man

• Kaiju No. 8 | As diferenças entre o mangá e o segundo episódio

• Bleach viraliza com visuais no estilo Cyberpunk



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.