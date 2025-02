Processo de trabalho de Toriyama era diferente dos mangakás da Jump De acordo com os editores que trabalharam com Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, o seu processo de trabalho era totalmente diferente... O Vício|Do R7 26/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com os editores que trabalharam com Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, o seu processo de trabalho era totalmente diferente dos demais mangakás que trabalharam na Shonen Jump. Durante um episódio do podcast KosoKoso, eles detalharam como funcionava:

Para saber mais sobre o processo criativo de Toriyama e suas peculiaridades, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

A Concierge Pokémon é disponibilizado no YouTube

Akira Toriyama foi “forçado” a colocar Freeza em Dragon Ball

Digimon Adventure | Animes clássicos são adicionados na Crunchyroll