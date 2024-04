Puma e One Piece: A nova colaboração que vai agitar o mundo dos animes!

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Puma e One Piece estão se unindo em uma emocionante colaboração que promete agitar o mundo dos animes! A nova parceria foi anunciada recentemente e já está causando alvoroço entre os fãs. A imagem divulgada revela um pouco do que podemos esperar desse crossover único entre a famosa marca esportiva e o renomado anime. Agora é aguardar para descobrir mais detalhes sobre essa incrível união entre Puma e One Piece.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Puma anuncia nova colaboração com One Piece

• Spin-off de Demon Slayer será finalizado em março

• Dragon Ball | Artista de Death Note recria capa do Volume 29

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.