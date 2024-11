Resumão do capítulo 1131 de One Piece Resumão do capítulo 1131 de One Piece O Vício|Do R7 11/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 11/11/2024 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resumão do capítulo 1131 de One Piece

Monkey D. Luffy se separou do seu bando ao sentir a presença de Loki, o Príncipe Amaldiçoado e o grande vilão do arco de Elbaf. A descrição que os gigantes deram sobre Loki no último capítulo foi uma previsão do perigo que os Chapéus de Palha estão prestes a enfrentar em One Piece. Ele não é um Yonkou, Shichibukai ou Almirante, mas se apresentou sob a promessa de ser uma ameaça ao mundo inteiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Mangá de One Piece pode entrar hiato até dezembro

Dragon Ball – 10 Fatos sobre Kaioshin

Japoneses elegem as melhores aberturas de anime do Outono de 2024