Resumão do capítulo 1140 de One Piece O arco de Elbaf vem trazendo várias surpresas nos últimos capítulos de One Piece, como a chegada de Scopper Gaban O post Resumão do... O Vício|Do R7 24/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 24/02/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O arco de Elbaf vem trazendo várias surpresas nos últimos capítulos de One Piece, como a chegada de Scopper Gaban. Os Chapéus de Palha conheceram Gaban como o simples Ya-San, sem saber que estão na frente do Braço Esquerdo do Rei dos Piratas.

Não perca a oportunidade de se aprofundar nessa emocionante história! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Shangri-La Frontier divulga pôster de novo arco

Kaiju No. 8 | Filme compilatório ganha trailer focado em Kafka

Dragon Ball Sparking! ZERO | Mods trazem personagens do Dragon Ball Daima ao jogo