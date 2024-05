O Vício |Do R7

Retorno emocionante de Vivi em One Piece One Piece traz o retorno emocionante de Vivi no anime, trazendo nostalgia e novas aventuras para os fãs da série. A princesa de...

Alto contraste

A+

A-

One Piece traz o retorno emocionante de Vivi no anime, trazendo nostalgia e novas aventuras para os fãs da série. A princesa de Alabasta está de volta para mais uma vez encantar o público com sua presença marcante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• One Piece traz retorno de Vivi no anime

• Anime Mashle: Magic and Muscles ganhará continuação

• My Hero Academia | Shinso é destaque em pôster inédito da 7ª temporada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.