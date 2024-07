Revelação surpreendente sobre o discurso icônico de Ochaco em My Hero Academia O criador de My Hero Academia revelou recentemente a origem por trás do discurso icônico de Ochaco, trazendo à tona detalhes surpreendentes... O Vício|Do R7 17/07/2024 - 18h30 (Atualizado em 17/07/2024 - 18h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O criador de My Hero Academia revelou recentemente a origem por trás do discurso icônico de Ochaco, trazendo à tona detalhes surpreendentes sobre a personagem. A declaração do autor promete impactar os fãs da série, que agora terão uma nova perspectiva sobre essa cena marcante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• My Hero Academia | Criador revela origem do discurso icônico de Ochaco

• Look Back | Animador comenta sobre o estilo único do filme

• Eiichiro Oda responde se Strong World faz parte do cânone de One Piece