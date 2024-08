Revelações surpreendentes de Satoru Gojo sobre Megumi Fushiguro Satoru Gojo finalmente revelou o que fez para Megumi Fushiguro, e a confissão promete chocar os fãs de Jujutsu Kaisen. A relação... O Vício|Do R7 29/08/2024 - 05h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 05h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Satoru Gojo finalmente revelou o que fez para Megumi Fushiguro, e a confissão promete chocar os fãs de Jujutsu Kaisen. A relação entre os dois personagens sempre foi cercada de mistérios e agora, com essa revelação, os fãs poderão entender melhor os laços que os unem e as consequências de suas ações no enredo da série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Satoru Gojo finalmente confessa o que fez para Megumi Fushiguro

• Capítulo 268 de Jujutsu Kaisen traz resultado de batalha contra Sukuna

• O Exterminador do Futuro: Zero | Netflix divulga os 6 primeiros minutos do anime