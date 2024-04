Revelada nova arte do filme "Look Back" O diretor de "Look Back" surpreendeu os fãs ao revelar uma nova arte do filme. A imagem mostra um cenário misterioso que promete...

Alto contraste

A+

A-

O diretor de "Look Back" surpreendeu os fãs ao revelar uma nova arte do filme. A imagem mostra um cenário misterioso que promete envolver o público em mais uma emocionante história. Além disso, a divulgação da arte aumenta ainda mais a expectativa dos espectadores para a estreia do longa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Diretor de Look Back revela nova arte do filme

• Studio Pierrot indica o retorno sazonal de Boruto

• Anime de Naruto quase foi cancelado em 2011 por terremoto



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.