Re:ZERO | Episódio 11 da 3ª temporada ganha prévia
O Vício|Do R7 18/02/2025 - 22h06

O site oficial de Re:ZERO -Starting Life in Another World- divulgou a prévia e as imagens promocionais do Episódio 11 da 3ª temporada, intitulado “Liliana Masquerade”.

