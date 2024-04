Alto contraste

Re:Zero revela previsão de estreia e trailer oficial da 3ª temporada. O aguardado anime está com novidades empolgantes para os fãs, que já podem conferir o trailer oficial e se preparar para a estreia da terceira temporada. A ansiedade só aumenta com as informações divulgadas, prometendo uma nova jornada emocionante para os personagens e os espectadores.

