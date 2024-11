RoOT/Route of Odd Taxi | Mangá será finalizado no Volume 6 RoOT/Route of Odd Taxi | Mangá será finalizado no Volume 6 O Vício|Do R7 29/11/2024 - 11h29 (Atualizado em 29/11/2024 - 11h29 ) twitter

RoOT/Route of Odd Taxi

O mangá RoOT/Route of Odd Taxi, derivado de ODDTAXI, será finalizado no Volume 6, que tem lançamento agendado no Japão para maio de 2025.

