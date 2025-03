RuriDragon ganha trailer do Volume 3 Panini será responsável pela publicação no Brasil O post RuriDragon ganha trailer do Volume 3 apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 03/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 03/03/2025 - 14h46 ) twitter

O canal oficial da Shonen Jump no YouTube divulgou o trailer do Volume 3 de RuriDragon, que será lançado no Japão em 4 de março.

Para mais detalhes sobre o lançamento e o que esperar deste novo volume, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

