Sakamoto Days recebe encerramento especial Graças ao sétimo episódio! O post Sakamoto Days recebe encerramento especial apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 22/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 22/02/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sakamoto Days da Netflix

Graças ao sétimo episódio, a adaptação em anime de Sakamoto Days recebeu um encerramento especial com tema do artista Vaundy, intitulado "Somebody Help Us".

Para mais detalhes sobre este emocionante encerramento, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Dragon Ball Daima | Review do episódio 19

Solo Leveling divulga novas ilustrações para Blu-ray da 2ª temporada

Solo Leveling divulga clipe de batalha contra Baran