Samurai X | 9º episódio da 2ª temporada ganha prévia oficial Samurai X | 9º episódio da 2ª temporada ganha prévia oficial O Vício|Do R7 26/11/2024 - 22h08 (Atualizado em 26/11/2024 - 22h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prévia do 9º episódio de Samurai X

O site oficial do remake de Samurai X (Rurouni Kenshin) divulgou a prévia oficial do 9º episódio da 2ª temporada, intitulado "Drawing of the Forbidden" (Desenho do Proibido, em tradução livre). Assista:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Chainsaw Man ultrapassa 29 milhões de cópias

SPY x FAMILY anuncia hiato de 1 mês

DAN DA DAN divulga imagens do Episódio 9