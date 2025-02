Samurai X | Episódio 17 da 2ª temporada ganha prévia Novo episódio do remake estreia amanhã (6) na Crunchyroll O post Samurai X | Episódio 17 da 2ª temporada ganha prévia apareceu primeiro... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 12h08 ) twitter

O site oficial do remake de Samurai X (Rurouni Kenshin) divulgou um clipe e as imagens promocionais do Episódio 17 da 2ª temporada, intitulado "O Outro Objetivo".

