Samurai X | Episódio 18 da 2ª temporada ganha prévia Novo episódio estreia amanhã (13) na Crunchyroll O Vício|Do R7 12/02/2025 - 13h27

O site oficial do remake de Samurai X (Rurouni Kenshin) divulgou um clipe e as imagens promocionais do Episódio 18 da 2ª temporada, intitulado "Como Se Estivesse Voando".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

