SAND LAND | Novidades sobre o tema de encerramento do anime

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

O anime "SAND LAND" está prestes a surpreender os fãs com o lançamento do tema de encerramento. Com novidades sendo divulgadas, a expectativa só aumenta para o que está por vir nessa produção tão aguardada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• SAND LAND | Tema de encerramento do anime é divulgado

• Spice and Wolf | Reboot revela contagem de episódios

• Oddtaxi | Série live-action estreia na Crunchyroll

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.