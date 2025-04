Scott Snyder exalta a liberdade criativa que DC Comics dá a seus roteiristas Roteirista de Absolute Batman elogia a editora de quadrinhos O post Scott Snyder exalta a liberdade criativa que DC Comics dá a seus... O Vício|Do R7 05/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 05/04/2025 - 17h26 ) twitter

Absolute Batman da DC

O quadrinista Scott Snyder, mais conhecido por seu trabalho em Absolute Batman, foi às suas redes sociais para exaltar a liberdade criativa que a DC Comics dá a seus roteiristas.

