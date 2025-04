Solo Leveling | Animador explica mudanças em transformação de Beru Todos os 13 episódios da 2ª temporada estão disponíveis na Crunchyroll O post Solo Leveling | Animador explica mudanças em transformação... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 21h47 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O animador do Episódio 12 da 2ª temporada de Solo Leveling, Yoshihiro Kanno, compartilhou as artes originais para a cena da transformação de Beru e explicou as mudanças que realizou na versão final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e descubra todos os detalhes sobre essa transformação impactante!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Wind Breaker divulga abertura e encerramento da 2ª temporada

Novo filme de Lupin the IIIrd ganha trailer inédito

DAN DA DAN | 2ª temporada ganha novo pôster e data de estreia