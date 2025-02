Solo Leveling: Conheça Sung Suho, o filho de Jinwoo Em Solo Leveling: Ragnarök, temos um novo protagonista chamado Sung Suho, o filho de Jinwoo. O post Solo Leveling: Conheça Sung Suho... O Vício|Do R7 20/01/2025 - 12h08 (Atualizado em 20/01/2025 - 12h08 ) twitter

Em Solo Leveling: Ragnarök, temos um novo protagonista chamado Sung Suho, o filho de Jinwoo. O personagem é extremamente poderoso, herdando as habilidades de Monarca das Sombras enquanto cumpre seu próprio destino. Embora muito de seu poder esteja no legado do pai, Suho apresenta habilidades diferentes e, aqui, você saberá mais sobre ele.

