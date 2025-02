Solo Leveling | Episódio 6 da 2ª temporada ganha imagens Novo episódio estreia na Crunchyroll neste sábado (8) com áudio original e legendas O post Solo Leveling | Episódio 6 da 2ª temporada... O Vício|Do R7 04/02/2025 - 09h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 09h07 ) twitter

Foram divulgadas as imagens promocionais do Episódio 6 de Solo Leveling 2ª temporada - Ergam-se das Sombras - no site oficial do anime.

Não perca os detalhes e a emoção do novo episódio, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

